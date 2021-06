Jogador do Fazendense agredido e transferido para S. José

Um jogador do Fazendense B foi brutalmente agredido, este domingo, por um jogador do Samora Correia e vai transferido para o Hospital de S. José, em Lisboa.



O atleta ainda com idade júnior tem uma fractura grave no maxilar inferior.



Pelo que O ALMEIRINENSE apurou, o árbitro não terá visto o lance da brutal agressão, mas os responsáveis do Samora terão sido os primeiros a reprovar o gesto e a dizer que o seu atleta teria de ser expulso.



Depois do um incidente tão grave, o resultado era o menos importante. O Fazendense perdeu por 3-1.



