Agressor suspenso já

O Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Santarém levantou um processo disciplinar e suspendeu preventivamente o jogador do Samora Correia que agrediu violentamente Alex, atleta do Fazendense.



A decisão foi tomada na passada quarta-feira e teve por base o relatório do árbitro.



Alex, jogador do Fazendense B, foi brutalmente agredido por um jogador do Samora Correia e esteve internado no Hospital de S. José, em Lisboa, onde levou 16 pontos e foi detetada uma fractura grave no maxilar.