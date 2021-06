Melão de Almeirim ganha proteção no Diário da República

Esta quinta-feira, dia 24 de junho, foi publicado no Diário da República o despacho que apresenta a proteção do Melão em Almeirim como Indicação Geográfica, em vigor desde 1 de junho. Apesar da certificação nacional já estar garantida, a certificação comunitária de IGP realizar-se-á em Bruxelas.

Esta conquista aconteceu depois de uma luta de sete anos e “Um trabalho em favor de um produto de excelência que sempre se produziu por cá”, referiu Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim. O Melão de Almeirim é o terceiro produto do concelho com Indicação Geográfica e em Bruxelas.

“O nosso objetivo é garantir com a certificação que o melão é feito de acordo com as técnicas do passado, e nas nossas “terras”. Para isso haverá fiscalização das entidades competentes.”, admitiu o presidente da Câmara nas redes sociais.