GNR inicia Operação “Hermes – Viajar em Segurança”

A partir de hoje (1 de julho de 2021) até ao dia 6 de setembro, a Guarda Nacional Republicana (GNR) irá intensificar as ações de patrulhamento, fiscalização e apoio aos utentes das vias rodoviárias, através da Operação “Hermes – Viajar em Segurança”.

Através de um comunicado de imprensa, a GNR referiu que esta operação tem “o objetivo de garantir a sua segurança durante os deslocamentos, de, e para os locais de férias e eventos diversos, próprios desta altura do ano”. Estas ações vão ser intensificadas devido a esta época, onde é registado um aumento de tráfego devido aos turistas estrangeiros, emigrantes e deslocações de portugueses para o seu local de férias.

Outro dos objetivos desta intervenção é “combater a ocorrência de acidentes rodoviários, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os utentes das vias, proporcionando-lhes uma deslocação em segurança”, já que a GNR vai dar especial atenção aos principais eixos rodoviários (auto-estradas, itinerários principais, itinerários complementares e estradas nacionais).

Estas fiscalizações vão ter especial atenção a: manobras perigosas de ultrapassagem, mudança de direção, invasão do sentido da marcha, cedência de passagem, distância de segurança e circulação na via mais à direita; condução sob o efeito do álcool e de substâncias psicotrópicas (por ex.: antidepressivos); condução sem habilitação legal; excesso de velocidade; incorreta ou não utilização do cinto de segurança e/ou sistemas de retenção de crianças; e também a utilização indevida do telemóvel.

