Equipa de Ciclismo 20km´s Almeirim/Restaurante O Forno no Campeonato Nacional de XCO

No passado domingo, dia 27 de junho, a equipa de Ciclismo dos 20km´s Almeirim/Restaurante O Forno marcou presença com cinco atletas, quatro cadetes e um Master 30 no Campeonato Nacional Cross-Country Olímpico (XCO), realizado no Fundão.

Na categoria Master 30, marcaram presença 37 atletas sendo que o atleta desta equipa alcançou o seguinte resultado:

Ismael Graça: terceiro lugar, obtendo a medalha de bronze.

Na categoria Cadetes Masculinos começaram 89 atletas, e os que pertencem a esta equipa alcançaram os seguintes resultados:

Emanuel Palma: 11º lugar

Duarte Galvão: 12º lugar

Simão Cocharro: 55º lugar

Eduardo Santos (não participou devido a uma lesão).

Na categoria Cadetes Femininas, alinharam ao início 20 atletas, e a que pertence aos 20km´s Almeirim/Restaurante O Forno obteve o seguinte resultado:

Maria Caniço – 10º lugar.

Relativamente à classificação por equipas, a equipa Ciclismo 20km´s Almeirim/Restaurante O Forno ficou em 14º lugar, entre 31 outras equipas.

Autor: João Nogueira