Homem detido por violência doméstica

O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), hoje, dia 2 de julho, deteve um homem de 48 anos por violência doméstica, no concelho de Almeirim.

No âmbito de uma investigação pelo crime de violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o suspeito, agredia física e psicologicamente a vítima, sua companheira de 37 anos, com quem esteve casado 20 anos. No seguimento das diligências policiais apurou-se ainda que após o fim da relação, há cerca de um ano, o agressor saiu da residência que tinham em comum, e recusando-se a aceitar o fim da relação passou a controlar o seu dia-a-dia, com perseguições e ameaças de morte constantes, causando medo e inquietação na vítima.

Após cumprimento do mandado de detenção, o suspeito foi presente a primeiro interrogatório hoje, dia 2 de julho, no Tribunal Judicial de Santarém, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de proibição de contacto com a vítima e de aproximação à sua residência e local de trabalho, controlado por pulseira eletrónica, e sujeição a tratamento de dependência do álcool.