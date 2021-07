André Luís vai ser o treinador do Paço de Arcos na próxima temporada.

O jovem técnico, de apenas 38 anos, vai substituir no cargo Pedro Favinha, o homem do leme que ainda terminará a época em curso – o clube encontra-se ainda a disputar a zona sul da 2.ª Divisão, com aspirações de poder ascender ao principal escalão do hóquei em patins nacional.