Onde há crise, há esperança: 7 de julho de 2021

A paciência, por um lado, resulta de um trabalho nosso, é conquista, virtude, por outro lado é fruto, graça, é uma atitude profunda que se conquista e se recebe do amor de Deus, que nos confere a capacidade de suportar com calma e serenidade as dificuldades e as adversidades, as dores e as lutas, é um sinónimo de constância e de perseverança.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.