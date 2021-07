Primeiro fim-de-semana de Festival Entre Quintas ultrapassa as 10 mil visualizações

O Festival Entre Quintas Ribatejo21 regressou à Quinta do Casal Branco e à Casa Cadaval para mais uma edição. O primeiro fim de semana de espetáculos decorreu entre os dias 2 e 4 de julho.

Na tarde do dia 3 de julho (sábado), a Casa Cadaval recebeu Jazz Concert, com temas de Jazz de vários compositores. O espetáculo, com a voz de Marta Garret, Bruno Santos na guitarra, Nelson Cascais no contrabaixo e André Machado na bateria, transmitido em direto no facebook do Jornal O Almeirinense, foi o que teve mais visualizações, atingindo as 6.3 mil visualizações.

Na manhã do dia 4 de julho (domingo) Casa Cadaval foi novamente palco do espetáculo As Melodias do Ribatejo, com obras dos compositores Afonso Alves, Álvaro Reis e arranjos de Rui Nascimento, entre outros artistas. As músicas foram tocadas pela Banda da Sociedade Filarmónica de Muge com o Maestro da Banda Rui Nascimento. O espetáculo, também transmitido no facebook do jornal O Almeirinense, atingiu 3.9 mil visualizações.

Às 19H do mesmo dia , a Casa Cadaval recebeu Obras-Primas para Quarteto de Cordas, que contou com as Solistas da Orquestra da Câmara de Casais e Oeiras, onde foram apresentadas as músicas Quarteto de Cordas nº2 em Ré Maior do compositor Aleksandr Borodin e Quarteto de Cordas nº2 Op. 76 de J.Haydn. O espetáculo atingiu 1.7 mil visualizações no facebook do jornal O Almeirinense.

O segundo fim de semana de espetáculos do Festival Entre Quintas vai decorrer entre os dias 9 a 11 de julho. No dia 9 (sexta-feira), a Casa Cadaval vai recebeu Viagem aos Sons do Violino e Violoncelo, um espetáculo com Lilia Donkova no violino e Filipe Quaresma no violoncelo. Nos dias 10 e 11 de julho, a Quinta do Casal Branco recebe os espetáculos Viva Mozart (dia 10 às 21H00) e Concerto para Toda a família.

Os concertos, assim como no primeiro fim de semana, vão ser transmitidos no facebook do Jornal O Almeirinense.