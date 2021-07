Gala Tejo adiada pela segunda vez para outubro

A 11ª edição da “Gala Tejo” iria decorrer no dia 19 de junho à tarde no Hotel dos Templários, na cidade de Tomar, tendo sido adiada para o dia 17 de julho, devido às regras implementadas pelo Governo e pela Direção Geral da Saúde (DGS), em consequência ao aumento exponencial de casos da Covid-19 em Portugal, especialmente na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Devido à continuação no aumento dos casos em Portugal e da certeza de que uma nova vaga virá assolar o país, a Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVR Tejo) e a Confraria Enófila da Nossa Senhora do Tejo reagendaram o evento para o dia 16 de outubro.

Segundo o comunicado da CVR Tejo, o objetivo da cerimónia é “promover a marca ‘Vinhos do Tejo’, estimulando a produção vinícola de qualidade e dando a conhecer os néctares e a própria região”.

“Os premiados estão eleitos e, por isso, a organização mantém-se convicta na vontade de lhes “dar palco”, prevendo assim a realização deste evento no dia 16 de outubro, contando que nessa altura o país esteja em posição de retomar a alguma normalidade”, sublinha em comunicado a Comissão Vitivinícola Regional do Tejo.