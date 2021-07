Ana Teixeira e Afonso Augusto vencem torneio de verão em casa

Este domingo, com o Torneio de Verão Infantis 2021 terminou a época desportiva de verão da Associação de Atletismo de Santarém.



Este torneio aconteceu na pista do complexo desportivo de Almeirim onde mais de oitenta atletas em representação de treze clubes, alguns de Associações vizinhas da AAS.



Ana Teixeira, atleta dos 20 km de Almeirim, venceu no salto em comprimento Infantis feminimo com 4.16. Afonso Augusto, também do clube almeirinense, venceu no escalão de infantis com 7.37.

Numa época onde para o escalão mais novo os eventos foram muitos poucos, os presentes aproveitaram para participar e criar motivação para que na próxima época tudo possa ser diferente.