Vamos ajudar o João comprando a camisola no Bragança

Mais uma iniciativa para angariação de fundos para o João Malva. Uma camisola oficial do equipamento do Sporting autografada com carinho pelo Daniel Bragança será neste momento colocada a leilão. Todas as licitações deverão ser enviadas por mensagem privada nesta página (https://www.facebook.com/vamosajudaroj0ao) até dia 23 do corrente mês.



O João é um jovem a quem foi diagnosticado um Osteossarcoma no fémur esquerdono final de 2018. Dadas as limitações dos tratamentos praticados em Portugal, a solução foi recorrer a uma clínica em Espanha. O tratamento e a recuperação, decorreram como era desejável e o João voltou à suavida normal.

No último mês a situação alterou-se, o organismo fez absorção do osso, este ficoumuito fino e partiu, pelo que, agora só caminha com as duas muletas e sem conseguir colocar o pé no chão. Para solucionar a situação voltou a recorrer à clínica em Espanha estando previstas duas operações.

Na primeira será retirado todo o material (ferros e osso) da perna, fará um tratamento com antibiótico e ser-lhe-á colocado um aparelho externo, cravado na perna para suporte, com o qual terá de andar três a quatro semanas. Os custos têm previsivelmente um valor que rondará os 40 000 euros, pelo que volta a ser preciso a ajuda de cada um de nós, com o lema: “JUNTOS SOMOS MAIS FORTES”.