MERCEARIA D’ALMEIRIM O Restaurante Mercearia D’Almeirim reabriu portas pelas mãos de Bruno China, Chef e proprietário do espaço. Para além deste, é também proprietário dos Restaurantes Cocheira Velha e CV News, em Almeirim.

Como surgiu a decisão de reabrir o restaurante, sendo que atravessamos um período difícil para a restauração devido à pandemia?

Onde outros veem dificuldades, eu vejo oportunidades. Quis arregaçar as mangas e apostar neste desafio de reabrir a Mercearia.

Qual o conceito deste restaurante e o que o distingue?

Pretende-se que seja diferente dos demais, não só pelo tipo de oferta mas também pelo ambiente, que se quer, descontraído e onde se pode relaxar. Food, Fun & Friends… é o nosso slogan.

Qual tem sido a reação das pessoas?

A reação tem sido bastante positiva pois os almeirinenses já conhecem o conceito e o restaurante Mercearia d’ Almeirim, já há uns aninhos.

Quais as especialidades que a Mercearia oferece?

É difícil enumerar apenas algumas especialidades mas posso dar alguns exemplos: maminha grelhada, filetes com açorda, Tomaok, entre muitos outros.

Quais são as maiores dificuldades sentidas, tendo em conta a situação atual?

As maiores dificuldades prendem-se com as restrições dos horários. No entanto, acredito que com o cuidado de todos iremos superar estes tempos difíceis.

Quais são as expectativas e desejos para o futuro?

O meu maior desejo é que a Mercearia tenha vindo para ficar, apesar dos tempos difíceis que atravessamos.

Entrevista de Ana Rita Amaro