Quinta da Atela lança segunda edição de Wine Sunset

A Quinta da Atela vai realizar a segunda edição do Wine Sunset, que vai decorrer no dia 31 de julho às 17H00.

A segunda edição vai contar com o espetáculo do DJ Jorge Osorio. Os interessados em participar no Wine Sunset, podem inscrever-se aqui ou através do email marketing@valgrupo.pt.

Segundo a Quinta da Atela, o evento vai ser realizado com as normas dirigidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Quem tenha dúvidas sobre o evento pode ligar para os números 969 029 521 ou 962 726 823.

A Quinta da Atela está localizada na Estrada Nacional 118, km 78.