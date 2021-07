Almeirim perde quase 6% de população

Portugal perdeu 2% da população residente nos últimos dez anos e no concelho de Almeirim a perda ainda é mais significativa com uma redução de 5,7%. O país tem 10.347.892 residentes, menos 214.286 do que em 2011.



Em Almeirim, em 2011 estavam registadas 23 376 pessoas e agora estão 22 033, com 10 451 homens e 11 582 mulheres.

O INE divulgou os Resultados Preliminares do XVI Recenseamento Geral da População e VI Recenseamento Geral da Habitação – Censos 2021, menos de quatro meses após o momento censitário, dando cumprimento à estratégia de difusão prevista no Programa de Ação para os Censos 2021.

Os Resultados Preliminares são apurados antes da conclusão de todo o processo de tratamento e validação da informação e baseiam-se em contagens das unidades estatísticas (edifícios, alojamentos, agregados e indivíduos) provenientes da fase de recolha, os quais, fornecendo facilidade e rapidez no acesso, se destinam essencialmente a antecipar respostas às necessidades dos utilizadores.