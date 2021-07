Alunos do concelho de Almeirim participaram no Projeto “Vamos Cuidar do Planeta”

50 alunos da Escola Febo Moniz da cidade de Almeirim participaram no projeto “Vamos Cuidar do Planeta”, organizado pela Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA). Para além do concelho de Almeirim, o projeto contou com a participação de alunos das escolas de Santarém e Cartaxo.

O projeto contou com 17 Conferências Escolas, quatro Conferências Regionais e uma Conferência Nacional, que envolveu a participação de 20 municípios e com 10 parcerias diretas com o projeto.

“É fruto do trabalho de um grupo muito alargado de jovens que, em conjunto, e distribuídos pelas diferentes escolas, trabalharam na exploração da reutilização e eficiência dos recursos disponíveis, para irem sempre de encontro a um comportamento ambientalmente responsável e socialmente justo”, salientou a ASPEA em comunicado.

Joaquim Ramos Pinto, presidente da ASPEA, afirmou que os primeiros resultados que o projeto apresenta é um reforço positivo. O projeto teve duração de dois anos e deixou desafios para alargar a iniciativa a mais escolas do país e abre novas inscrições em setembro deste ano.