NERSANT dinamiza certame online até 31 de julho

A Mostra do Turismo do Ribatejo, certame virtual organizado pela NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém com o objetivo de promover o potencial turístico desta região, atingiu já 7.700 visitas. A feira digital está a decorrer na plataforma de negócios da associação – Compro no Ribatejo – até ao final do mês.

Os visitantes da feira podem continuar a visitar o certame, que estará online até ao dia 31 de julho, em https://compronoribatejo.pt/feira/2-mostra-do-turismo-do-ribatejo. Na área de cada empresa participante, o visitante tem a oportunidade de ficar a conhecer a oferta de produtos e serviços do expositor, bem como de contactar diretamente a empresa.

Expositores: A casa da avó Rosa guesthouse São João Da Ribeira A Tufeira Pernes Aires da Serra Hotel Torres Novas Aldeias do Zêzere Aldeia do Mato Amor Lusitano Tomar Annie Campers – Van Trip Portugal Rio Maior AtJuditetour Alpiarça Barquinha Nature House Vila Nova da Barquinha Benavente Vila Hotel Benavente Big Time Fátima By Trincanela Entroncamento Café Restaurante Fonte de Cima Dornes Café Restaurante O Cavaleiro Vale Cavalos Caminhos da História Tomar Casa Cadaval Muge Casa da Anita AL Torres Novas Casa da Tia Pernes Casa de Besteiros Almeirim Casa dos Arrábidos Torres Novas Casa João Chagas Guest House Constância Constância Casas do Falcoeiro Salvaterra de Magos Constância Guest House Constância Corda Bamba Tomar Coudelaria Rita Cotrim Turismo Equestre Golegã Golegã Domingos Edgar Catering Fajarda Escola Profissional do Vale do Tejo Santarém Funpark – Parque Aventura e Kartodromo de Fátima Fátima Gotik Senses Santarém Grupo Seven Torres Novas Hamburgueria da Baixa Alpiarça Herdade dos Templários Tomar Heritage Tour Santarém Hotel de Torres Novas Torres Novas Hotel Essence INN Marianos Fátima Hotel Eurosol Alcanena Alcanena Hotel Quinta das Pratas Cartaxo Hotel Vale Manso Aldeia do Mato Iriatur Fátima Jh Patisserie Bakery Shop Fátima Mundo Do Flamingo Fátima NERSANT Torres Novas Ollem Turismo Fluvial Azambuja OutMore Fátima Palhinhas Gold Rio Maior Pinhal da Torre Vinhos Alpiarça Promartur Marinhais Quinta Casal das Freiras Carvalhal Grande Quinta da Marchanta Valada Quinta de Coalhos Pego Quinta do Troviscal S. Pedro de Tomar Quinta M Casével Quinta Manel da Gaita Ribeira Branca Restaurante D. José Pinhão Constância Restaurante NERSANT Torres Novas Restaurante Pizzaria Vieira Serra de Santo António Restaurante Silas Chef Almeirim Santarém Hotel Santarém Sem Pressa Santarém Seven Domains São Vicente do Paul Taverna Antiqua Tomar Vale de Ferreiros Pego

Com o objetivo de apoiar o setor da hotelaria e turismo, um dos mais afetados pela crise pandémica, a NERSANT decidiu voltar a organizar este ano a Mostra do Turismo do Ribatejo, como forma de promover a natureza, o património, a cultura e a gastronomia desta região, através da apresentação das empresas e operadores que trabalham este território.

Esta 2.ª edição da Mostra do Turismo do Ribatejo, iniciada a 1 de julho, contou com um aumento significativo de expositores e produtos e serviços em exposição em relação ao certame do ano passado, decorrido no verão de 2020. Este ano, contabilizam-se na feira 61 empresas expositoras, num total de 363 produtos e serviços apresentados. Em promoção na Mostra do Turismo do Ribatejo, encontram-se hotéis, alojamentos locais, restaurantes, empresas de animação outdoor, museus e espaços culturais do Ribatejo, entre outros.

O balanço do certame é, para já, muito positivo, não só pelo acréscimo de empresas presentes, mas também pelas visitas virtuais que tem registado: até dia 21 de julho e a uma semana de terminar, o certame atingiu cerca de 7.700 visitas virtuais.