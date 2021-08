Obras de pavimentação pela cidade de Almeirim

A Câmara Municipal de Almeirim alerta a população para na semana entre os dias 2 a 6 de julho a população não estacionar as suas viaturas em diferentes ruas da cidade. A medida surge devido a obras de pavimentação que vão decorrer durante a primeira semana de agosto.

No dia 2 de agosto, as obras vão decorrer na Rua 1ºde Maio entre as 07H00 e as 18H00. No dia seguinte, 3 de agosto, as obras de pavimentação irão decorrer na Rua Mouzinho de Albuquerque no mesmo horário.

A Rua das Escolas Novas e a Rua da Fé, no dia 4 de agosto, estarão indisponíveis para estacionamento das 07H00 às 18H00 devido às obras. No dia 5 de agosto, é a vez da Rua Combatentes do Ultramar ficar interdita a estacionamentos para as obras.

Parte da Rua Infante D. Henrique e a Rua da Esperança vão estar interditas ao estacionamento também entre as 07H00 e as 18H00 do dia 6 de agosto.