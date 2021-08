CDU apresenta lista de candidatos do concelho de Almeirim

A CDU apresentou oficialmente este sábado, dia 31 de julho, a lista de candidatos do partido para o concelho de Almeirim.

Beatriz Apolinário, candidata à Câmara Municipal de Almeirim, referiu que a CDU Almeirim vai atenção às funções sociais, saúde, educação, à cultura e ao desporto e que “o urbanismo e o ambiente serão alvo de um cuidado acompanhamento, por serem determinantes para a qualidade de vida dos cidadãos”.

Também reforçou a importância no apoio aos jovens desde a criação de empregos ao acesso à habitação, pois “só com esses apoios é que é possível pensar em fixar os jovens e estacar a sua saída para outras paragens”.

Beatriz Apolinário deixou uma mensagem importante para os apoiantes da CDU: “As eleições de 26 de setembro serão uma oportunidade para os eleitores darem um abanão a este estado letárgico da nossa democracia local.”

Sónia Colaço, candidata à Assembleia Municipal, referiu a requalificação do Paço Real da Ribeira do Muge em Paço dos Negros, salientando que o PS nunca aprovou a iniciativa. Também referiu sobre a limpeza dos Jacintos de Água, referindo que o PS apenas “anunciou a aquisição de uma máquina e que até hoje não funcionou e nada resolveu”.

51% dos candidatos da CDU são mulheres e 49% são homens. Sobre estes valores, José Manuel Bento Sampaio, mandatário da lista, afirma que isso é um “sinal dos tempos, um sinal da democracia e também um sinal do 25 de abril”.

Nas freguesias do concelho, o candidato da CDU à freguesia de Almeirim é Paulo Colaço. Élia Almeida é candidata de Fazendas de Almeirim. Carlos Arreigota é o candidato escolhido da CDU para a freguesia de Benfica do Ribatejo. Na freguesia de Raposa, José Carlos Avó apresenta-se como candidato à freguesia da Raposa.

A apresentação dos cabeças de lista ocorreu no Parque do Jardim da República e contou com a presença de apoiantes do partido. No dia 29 de julho, a CDU entregou a lista de candidatos ao Tribunal de Almeirim.