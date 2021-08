Covid-19: Concelho regista aumento de casos recuperados

Em 24 horas, o concelho de Almeirim regista mais 16 pessoas recuperadas do vírus, passando de 1415 para 1431 recuperados.

Atualmente, o concelho de Almeirim conta com 1498 casos confirmados, 32 casos ativos, 35 óbitos, 104 casos em vigilância ativa e a taxa de incidência nos últimos 14 dias é de 244 por 100 mil habitantes.

Em Portugal, foram registadas mais 11 vítimas mortais, 2118 novas infeções causadas pela Covid-19 e 3666 pessoas recuperam do vírus. O país conta com 66% da população com a vacinação completa e 76% dos portugueses contam com uma dose da vacina contra o vírus da Covid-19.