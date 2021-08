Vídeo, dança e estátuas vivas são destaques na programação em rede da CIMLT

No dia 27 de agosto, sexta-feira, em Alpiarça (Praça do Município), às 21H30, vai decorrer a “Vídeo Performance” “Meio Homem Trabalho”, integrada na ação “A Lezíria a Gostar Dela Própria”, com Tiago Pereira e Sílvio Rosado.

Ainda em Alpiarça, mas no dia 28 de agosto, entre as 18H00 e as 20H00, irá decorrer a ação “Valoriz’Arte”, também na Praça do Município, com a apresentação dos trabalhos de Estátuas Vivas realizados na residência artística que decorreu durante a semana.

Também a 28 de agosto, vão realizar-se duas ações: em Santarém, às 21H00, no Convento de São Francisco, com a apresentação da residência artística em vídeo documental “Vale”, orientada por Miguel Canaverde e Pedro Mourinha e às 21H30 realiza-se no Centro Cultural do Cartaxo o espetáculo “Dançar com… Vindimas”, com produção do Círculo Cultural Scalabitano e coreografia de Encarnação Noronha.

Na dia17 de agosto, às 21H00, no Pátio do Museu Municipal de Coruche, aconteceu a primeira apresentação da “Vídeo Performance” “Meio Homem Trabalho”, no contexto da ação “A Lezíria a Gostar Dela Própria”, com Tiago Pereira e Sílvio Rosado.

No dia 20 de agosto, às 21H30, o Convento de São Francisco em Santarém recebeu esta mesma “Vídeo Performance”. Na plateia, com cerca de centena e meia de espetadores, pontuavam duas dezenas que gravaram os seus testemunhos para a criação da performance, vibraram com as próprias histórias, soberbamente ordenadas e recriadas pelo génio do Tiago Pereira, a que o músico Sílvio Rosado acrescentou brilhantes improvisos.

No sábado, dia 21 de agosto, a“Vídeo Performance” decorreu na Golegã, no auditório ao ar livre do Equuspolis, feita com os testemunhos de pessoas do respetivo concelho.

A essa mesma hora, Aveiras de Cima recebia o espetáculo de dança contemporânea “Dançar com… Vindimas”, uma produção do Círculo Cultural Scalabitano, com coreografia de Encarnação Noronha. Um espetáculo brilhante, que vai ao encontro das raízes mais profundas da identidade ribatejana, recriando o ciclo da produção do vinho, com imagens belíssimas que deixaram o público, cerca de centena e meia de pessoas, deliciado.

Esta programação, coordenada pela CIMLT, tem financiamento do Alentejo 2020, Portugal 2020 e União Europeia.