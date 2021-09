Concelho Abençoado

Almeirim, Cidade e Concelho, tem o privilégio de ter sido abençoada por terrenos de excelente qualidade, sejam eles em aluvião ou em charneca. Certo é que, quando as gentes desta terra colocam a semente na terra, sabemos de antemão que o resultado será de grande qualidade. Em 2010, no programa do saudoso Professor José Hermano de Saraiva, “A Alma e a Gente”, deu o título ao episódio sobre Almeirim, de “Deus passou por Almeirim”, e melhor não poderia ser. Neste programa, são referidas, precisamente, as características que temos o privilégio de ter, e o que podemos produzir neles.

Passaram quase 11 anos sobre a emissão do episódio, o dobro de elevação a cidade e mais de 600 anos desde início da construção do Paço Real. Mas, apesar de todo este tempo e de vários marcos históricos ocorridos em Almeirim, ainda não conseguimos marcar de forma sólida e definitiva, todo o potencial agrícola que temos. Para tal, teremos que criar, inventar, transformar e dinamizar, de forma harmoniosa e sem busca de lugares de destaque, formas e meios de promover o aumento das empresas/empresários agrícolas, assegurando a qualidade e quantidade de vias de acessos, a diversidade e quantidade dos produtos agrícolas, e a sua comercialização, mas nunca desprezando a qualidade. Não fazer, só em pontuais, produtos, que muito orgulham todo o Concelho, mas sim a diversidade, aliada à qualidade que estes terrenos nos permitem produzir.

Esta diversidade que estes terrenos nos concedem na agricultura, também nos permite ter na Política, mas têm de ser “cultivados e cuidados”. A rotação de parcelas que se aplica nos terrenos, para minimizar ou diminuir o empobrecimento destes, deverá ser aplicado na Política, melhorando o Concelho.

João Vinagre

CDS Almeirim

Artigo de opinião publicado na edição impressa de 15 de agosto de 2021