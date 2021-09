Diogo Peseiro triunfa em Espanha

O novilheiro português Diogo Peseiro sagrou-se triunfador da novilhada com picadores que se realizou em El Álamo, em Espanha.



Descreve o site tauronews.com que diante de exigentes novilhos-toiros de Piedra Escrita, o novilheiro português cortou uma orelha com forte petição da segunda no seu primeiro e mais uma orelha no seu segundo, saindo triunfalmente em ombros.



Depois do sucesso desta atuação aumenta e muito a expetativa para a corrida do próximo dia 17 de setembro na Arena D’ Almeirim.