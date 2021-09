Rotary Club de Almeirim distingue almeirinenses

O Rotary Club de Almeirim realizou na noite de 7 de setembro o primeiro jantar presencial do Rotary pós-pandemia que contou com homenagens e com uma palestra.

Armando Barreira, atual Presidente do Rotary Club de Almeirim, apresentou o primeiro homenageado da noite: João Silva.

O osteopata recebeu um diploma pelos serviços prestados à comunidade no projeto “Cuidar de quem cuida de nós”, no decorrer do início da pandemia no ano de 2020. João Silva agradeceu o diploma, entregue por Arnaldo Xarim, presidente da Rotary Clube de Almeirim 2019/2020, e afirmou que as horas de trabalho em 2020.

João Silva contou um pouco do percurso com o projeto: “Ajudou-se muitas pessoas com equipamentos de proteção e inclusive conseguimos trazer para Portugal um avião que ia para o Dubai com máscaras, viseiras, e equipamento de proteção de Covid-19”. E agradeceu novamente a homenagem referindo o papel da Rotary Club de Almeirim para o projeto: “Sem a Rotary Club, sem esta energia de pessoas tão boas, prontas a ajudar, nada destas coisas seria possível”.

Os Bombeiros Voluntários de Almeirim foram a segunda homenagem da noite. Telmo Miranda representou os Bombeiros Voluntários de Almeirim e recebeu o diploma pelas mãos de Filipe Teixeira, presidente da Rotary Club de Almeirim 2020/2021.

O bombeiro agradeceu a homenagem e referiu os tempos difíceis que tiveram com a Covid-19: “Tivemos que dizer aos voluntários que a partir dali vocês já não vêm ao quartel. Continuamos a trabalhar apenas com os 24 profissionais, que trabalhavam em turnos de três dias seguidos (72 horas) e mudavam o turno ao fim dos três dias e funcionou assim durante os meses de março, abril e maio de 2020.

O Jornal O Almeirinense foi o primeiro homenageado de 2021/2022 pelos 65 anos de serviço e pelo contributo para a comunidade e para a Diáspora.

Pedro Sousa e Silva, administrador do jornal, recebeu o diploma pelas mãos de Armando Barreira, atual presidente da Rotary Clube de Almeirim.

Pedro Sousa e Silva agradeceu a homenagem e referiu as dificuldades do jornal e elogiou a equipa do jornal: “Como sabem, a vida de hoje em dia do jornal regional como o Jornal O Almeirinense não é fácil e assenta fundamentalmente na colaboração de uma equipa fantástica, a redação do O Almeirinense, que é pequenina, mas valiosa, e faz muito mais do que aquilo que é paga e que é contratada.”

O administrador do jornal também referiu a importância da homenagem: “É importante para nós, o jornal, porque também é isso que nos move: sentir que somos apreciados, valorizados e que o nosso trabalho importa junto da comunidade”.

A noite contou com a palestra “Desafios da Comunicação Social Local”, apresentada por Valter Madureira, jornalista e chefe de redação do Jornal O Almeirinense, que falou sobre a sua carreira jornalística e a importância da Comunicação Social Local para os habitantes do concelho de Almeirim. Foram muitos os interessados no tema e os que gravaram a palestra para mais tarde recordar.

De Armando Barreira, Valter Madureira também recebeu um diploma pela sua participação na palestra e pelo seu contributo.

O jantar e palestra decorreram na Marisqueira Paulos.