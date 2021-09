Debate de Fazendas: O mais visto

O debate com os candidatos à Freguesia de Fazendas de Almeirim foi o mais visto na programação da Almeirinense TV.



Mesmo com uma corrida de toiros com lotação esgotada à mesma hora, a transmissão do debate teve sempre mais de 100 pessoas online em simultânio e em 12 horas registou mais de 2400 visualizações.



Este é o debate mais visto até ao momento. Recordamos que este domingo realiza-se o debate com os candidatos à Câmara Municipal de Almeirim às 11h em direto do Cine-Teatro.