Quer assistir ao debate ao vivo?

É já este domingo que se realiza o debate com os candidatos à Câmara Municipal de Almeirim. A organização está a cargo do jornal O ALMEIRINENSE e da ALMEIRINENSE TV e 12 assinantes do Jornal podem assistir ao vivo ao debate.



O debate começa pelas 11h no Cine-Teatro da cidade. Envie um mail para jornal.almeirinense.comercial@gmail.com ou por mensagem privada. Será contatado a confirmar que garantiu presença no debate.

A operação autárquicas na ALMEIRINENSE TV arrancou no início desta semana.

Debates com todos os candidatos nas freguesias. Entrevistas individuais aos candidatos à Câmara e agora o grande debate no Cine-Teatro com Beatriz Apolinário, Flávio Rodrigues, Nuno Cardigos e Pedro Ribeiro.

Recordamos que O ALMEIRINENSE vai ter uma edição “diária” no dia 27 setembro, com todos os resultados do concelho.