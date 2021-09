Desporto: Benfica e Paço entram a perder

Este sábado foi a vez de Paço dos Negros e Benfica do Ribatejo entrarem em acção na nova temporada. Primeira eliminatória da Taça do Ribatejo com duas derrotas para as formações do concelho. Na Ortiga os pacenses ainda estivaram a ganhar por 0-2 com Ivo e Francisco como marcadores dos golos. Na segunda metade os locais deram a cambalhota no marcador e venceram por 3-2. O Benfica do Ribatejo perdeu 2-0 na Moçarria.

Na primeira distrital jogou-se a jornada dois. O U. Almeirim SAD perdeu em Abrantes por 3-0 enquanto o Fazendense somou a segunda vitória diante do Alcanenense por 3-1 com dois golos de Lorran Jesus e um de Carlos Bacalhau.