FutAlmeirim apresenta equipas da nova época

O FutAlmeirim apresentou as equipas do clube para a época 2021/2022.

A apresentação das equipas dividiram-se em categorias: os Chupetas, Petizes e Traquinas (os atletas mais novos do FutAlmeirim), os Infantis Iniciados Juniores, as equipas de Seniores Feminino e Masculino e a equipa amadora de futsal.

Ana Carla Silva, presidente da FutAlmeirim, referiu que espera que a nova época “seja o reativar de tudo aquilo que ficou parado” e admitiuque o importante é que os jogadores se divertiam e que gostem do que fazem.

Sobre as equipas, Ana Carla Silva afirmou que a formação das mesmas é a base de tudo e também do FutAlmeirim.

A iniciativa decorreu este sábado, dia 25 de setembro, no Pavilhão Alfredo Bento Calado e contou como convidados o Clube Futsal Internacional de Évora, o União Desportivo de Alfornelos, o Amodin de Sétubal e a equipa Independente de Sines. As equipas jogaram jogos contra as equipas de escalões da FutAlmeirim.

A apresentação também contou com público que trouxeram um bem alimentar para ajudar as famílias mais carenciadas do concelho de Almeirim.

A iniciativa contou com o apoio do Jornal O Almeirinense

















































Fotoreportagem de Mariana Cortez