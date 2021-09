PS vence com maioria absoluta e Pedro Ribeiro é reeleito presidente da CMA

O Partido Socialista (PS) mantém a sua cor por todas as freguesias do concelho de Almeirim e também na Câmara Municipal de Almeirim.

Pedro Ribeiro, candidato do Partido Socialista, foi reeleito Presidente da Câmara Municipal de Almeirim, avançando para o seu terceiro e último mandato. Para a Câmara Municipal, o PS arrecadou 5644 votos, seguido da CDU com 881, o PSD com 741 e o CHEGA com 654 votos.

Com sete mandatos, a Câmara Municipal de Almeirim apresenta seis mandatos para o PS e a Coligação Democrática Unitária (CDU) apresenta um mandato, tendo como vereadora Beatriz Apolinário.

À Assembleia de Freguesia, Almeirim conseguiu 2813 votos e Joaquim Catalão é reeleito presidente da Junta de Freguesia e apresenta 10 mandatos. A CDU, o PSD e o CHEGA apresentam um mandato cada um.

A Freguesia de Benfica do Ribatejo reelege Cândida Lopes como presidente da Junta e fica com sete mandatos, enquanto a CDU fica com dois mandatos.

Fazendas de Almeirim também reelege João Apolinário como presidente da Junta para um terceiro mandato e fica com nove mandatos. O PSD obteve 449 votos e fica com dois mandatos, enquanto a CDU e o CHEGA ficam com um mandato cada um.

Na Freguesia de Raposa, o PS obteve184 votos e Cristina Casimiro é reeleita presidente da Junta e fica com cinco mandatos. O PSD obteve 100 votos e fica com dois mandatos.

Em relação à Assembleia Municipal, o PS foi novamente vencedor, arrecadando 5268 votos e fica com 15 mandatos. A CDU, o PSD e o CHEGA obtiveram 1016 votos, 830 votos e 782 votos, respetivamente, e ficam com dois mandatos cada um.

Referente a Alpiarça, depois de 12 anos de executivo CDU, o Partido Socialista venceu estas eleições no concelho de Alpiarça.

1.618 votos para o PS, 1505 votos para a CDU – uma diferença curta de apenas 113 votos, 348 votos para o movimento Todos Por Alpiarça (PSD/PSD. MDT e 113 votos para o Chega. Com 5 mandatos, a Câmara fica com 3 mandatos PS – Sónia Sanfona (Presidente) e a CDU com dois vereadores.

À Assembleia de Freguesia, o PS conseguiu 1591 votos e Jorge Costa é o presidente da Junta de Freguesia de Alpiarça e fica com 6 mandatos. A CDU conseguiu 1555 votos e tem 6 mandatos. O movimento Todos Por Alpiarça conseguiu 424 votos e tem um Mandato.

Para a Assembleia Municipal, o PS é o vencedor com 1612 votos e elegeu Regina Ferreira como presidente da Assembleia Municipal. PS com 7 mandatos e a CDU com outros 7 mandatos e um total de 1544 votos. O Todos Por Alpiarça conseguiu eleger um deputado com 407 votos.

Dos 6268 inscritos votaram 3.737, 59,62% dos eleitores.