Onde há crise, há esperança: 27 de setembro de 2021

Como caracterizar a sociedade e a cultura atuais? Uma sociedade de espetáculo. Aparecer, ter uma imagem, dar nas vistas, mesmo que seja de modo errado, é o que conta. Depois da chamada sociedade do desencanto, alguns pensam que a superam com uma cultura levezinha, em que os que contam possam ganhar dinheiro e aparecer! Saber e competência não interessam, basta aparentar que se está bem e se sabe o que se quer, dar umas corridas na rua com a televisão à frente e atrás, e olhar os outros de cima. É mesmo chegar ao fundo do desencanto…

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.