Dia Nacional da Água celebra-se hoje

Esta sexta-feira, dia 1 de outubro, celebra-se o Dia Nacional da Água, considerada “uma oportunidade para se refletir sobre a importância deste recurso e para um uso mais eficiente da água, consciencializando para o seu valor em todas as suas dimensões – social, ambiental e económica”, referiu a Águas do Ribatejo (AR) em comunicado.

A AR celebra o Dia Mundial da Água desde 2010 com eventos relacionados com o Ciclo Urbano da Água, as boas práticas ambientais e a preservação da biodiversidade.

As campanhas em curso apresentam também o Consumo da Água da Rede Pública por ser mais saudável, mais amiga do ambiente e mais económica. Os resultados são visíveis com milhares de alunos do 1º ao 12º ano e das universidades seniores a usarem garrafa reciclável que enchem com água da torneira nas escolas dos sete municípios do universo da AR. Nos municípios e nas empresas a água é disponibilizada em jarros que substituem as garrafas de plástico contribuindo também para a redução da produção de resíduos e da pegada de carbono.

A Águas do Ribatejo é uma das entidades nacionais envolvidas no projeto AQUIFER (Instrumentos Inovadores para a gestão integrada de águas subterrâneas). Prevê-se a conclusão do projeto até ao dia 30 de abril de 2023 com um investimento previsto em 1.6 milhões de euros.

O plano de ação prevê que a maior parte dos ensaios e trabalhos a realizar em Portugal ocorram na área de influência da Águas do Ribatejo nomeadamente nas margens dos rios Tejo e Sorraia e no território envolvente da Bacia Hidrográfica do Tejo.

Serão testadas práticas inovadoras de preservação ambiental e gestão de águas subterrâneas, para os diferentes usos existentes: ambientais, consumo humano, agrícolas e industriais.

O projeto AQUIFER inova com uma visão do problema como um todo e pretende alargar a participação a players dos vários setores de atividade que possam dar contributos para a sua evolução positiva.

Está prevista a organização de seminários e conferências para capitalizar as inovações e a divulgação de documentos de síntese e fichas práticas junto de todos os potenciais atores que serão identificados na área, sejam instituições, empresas do setor da água ou utilizadores.