Está de volta “a nossa prova”

A histórica prova 20kms Almeirim está de volta e no dia 31 de outubro há a possibilidade de participar nos 5, 10 ou 20 kms.



“Após uma paragem “obrigatória” em 2020, decidimos este ano, de acordo com todas as normas da DGS, realizar a 34ª Edição dos 20km Almeirim, bem como a 2ª Edição 10km e a 2ª Edição Pelarigo Mini no dia 31 de Outubro”, sublinha a organização.



A inscrição este ano tem um valor fixo de 13€ por participante (inclui: dorsal, t-shirt, saco-mochila, voucher de 5€ a utilizar numa refeição em qualquer dos restaurantes aderentes e troféu), limitado a 500 participantes por edição e podem ser efectuadas no nosso site https://20kmsalmeirim.pt até dia 24 de outubro.