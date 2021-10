A equipa do Fazendense jogou em Rio Maior e o União de Almeirim no Amiense, com os dois jogos a ficarem empatados zero a zero.

Já na segunda jornada da Taça do Ribatejo, a formação de Paço dos Negros perdeu em casa por 2-4 com o Desportivo de Fátima. Nélson Tátá, o goleador de serviço fez os dois golos dos pacenses.

Na última ronda em casa com o Vilarense fica em aberto a passagem à fase seguinte. O Benfica do Ribatejo folgou nesta ronda.