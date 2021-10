É de Fazendas de Almeirim o melhor corredor jovem da atualidade

João Anunciação foi o grande vencedor do Campeonato Nacional de Escolas, ganhando a geral, o contrarelógio e a prova em linha.

“Muitos parabéns filho por esta vitória que já a tanto tempo procuravas, fruto do teu trabalho e dedicação que a todos nós enche de orgulho um obrigada a todas as pessoas que ao longo destes anos contribuíram para este resultado assim como a todas as que nos felicitaram durante o dia um bem haja a todos”, sublinhou o pai do João Anunciação.

Mais de 500 ciclistas deslocaram-se de todo o país até ao concelho de Almeirim, para a maior festa do ciclismo de formação nacional. Acompanhados pelos responsáveis das respetivas escolas e familiares os jovens ciclistas tornaram a ter a possibilidade de conviverem neste evento tão especial, que em 2020 não se pôde realizar devido à situação pandémica.



Entre dia 2 e 3 de outubro, sábado e domingo, participaram neste Encontro Nacional de Escolas, jovens com idades compreendidas entre os 5 e 14 anos, pertencentes às categorias de Benjamim, Pupilo, Iniciado, Infantil e Juvenil.

Ao longo do fim de semana, os ciclistas competiram em provas de destreza, contrarrelógio, e em linha, nas vertentes de estrada e BTT. Esta jornada, repleta de alegria e diversão, permitiu não só a aprendizagem e o convívio entre os jovens ciclistas, mas também a competição entre si.