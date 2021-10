Carro choca com edifício das piscinas

Um condutor, com aproximadamente 30 anos, perdeu o controlo do carro ligeiro que conduzia e bateu de forma muito violenta com o muro das piscinas municipais de Almeirim. O acidente ocorreu perto das 15h.



O condutor do carro foi socorrido pelos Bombeiros Voluntários de Almeirim.



A zona onde ocorreu o acidente recebeu hoje centenas de pessoas devido à realização de uma prova de ciclismo, mas no momento do acidente não estava ninguém naquela zona.



As circunstâncias do acidente ainda estão por apurar.