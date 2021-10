Almeirinenses estão nos 13 melhores da Europa

Pedro Lourenço e Artur Fernandes fecharam a participação de Portugal no Europeu de FootGolf com um 13.º lugar na Hungria.



Os dois atletas do concelho de Almeirim, na fase de grupos ficaram em 3.º atrás da Eslováquia e da Hungria e com o Luxemburgo em 4.º.

Depois, Pedro e Artur ganharam à República da Irlanda no primeiro jogo a eliminar e perderam a seguir com a Espanha. No jogo de emparelhamento de lugares finais, os ribatejanos ganharam à Bélgica, o que deu o 13.º com três vitórias e três derrotas no total.