António Costa e Tiago Brandão Rodrigues entregam prémio ao Agrupamento de Fazendas

A cerimónia de entrega do “Prémio Gandhi de Educação para a Cidadania”, subordinado ao tema “Bem-estar animal”, realizou esta terça-feira, dia 12, no Centro Hindu em Portugal, em Lisboa.



O Agrupamento de Escolas de Fazendas de Almeirim, representado por Conceição Pereira e a professora coordenadora de Cidadania e Desenvolvimento e uma das responsáveis pelo prémio obtido pelo AEFA, Ana Isabel Rodrigues.

A cerimónia contou com a presença do Primeiro-Ministro, Ministro da Educação, Secretários de Estado da Educação e teve como anfitrião Kirit Bachu, presidente da Comunidade Hindu de Portugal.

Este prémio pretendeu honrar e dar a conhecer Mahatma Gandhi como um dos grandes líderes pacifistas do Sec. XX na luta pela dignidade da pessoa humana, e a visão humanista das suas ideias no combate à intolerância, à discriminação e ao autoritarismo.



O trabalho desenvolvido no AEFA e premiado surgiu no contexto do desenvolvimento de uma cultura humanista, centrada na pessoa, na dignidade humana e na ação sobre o mundo enquanto bem comum a preservar, desafio este reforçado pelo Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e pela Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, documentos de referência para apoiar o trabalho da componente de Cidadania e Desenvolvimento como espaço curricular próprio.



“Parabéns aos professores e alunos do AEFA envolvidos. Somos hoje, oficialmente e com muito orgulho, Escola Gandhi! Saibamos continuar, sempre, a honrar este selo”, concluiu Conceição Pereira.