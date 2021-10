A Biblioteca Marquesa do Cadaval vai receber no dia 23 de outubro o lançamento do livro “Sou uma borboleta”, com texto por Daphne Van Winkel e com ilustrações de Sofia Camacho.

O lançamento do livro vai decorrer às 15H00 no auditório da Biblioteca.

O livro conta a história da burrita Rosa, um animal enfadado pela nostalgia do campo e que depressa descobre que o inesperado acontece. Depois de querer ter sido um unicórnio, agora a burrita Rosa quer ser uma borboleta pela defesa pelo ambiente.