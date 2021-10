A crónica da estreia: “A ida desenfreada ao POTE DE MEL …”

MARATONA DE LISBOA 2021 …

“A ida desenfreada ao POTE DE MEL …” (Uma aprendizagem para a VIDA na corrida …)



Partida em Cascais, pelas 8h no grupo dos Sub4 horas, nos primeiros kms era impossível correr a um ritmo que não fosse o ritmo do “comboio” de maratonistas onde íamos inseridos em direção Guincho … Aos 6 kms cruzamo-nos com os da frente, que tinham dado a volta no guincho e já vinham em direção a Cascais, e ficámos impressionados com o ritmo louco que nos presentearam.



Nessa altura já tínhamos conseguido sair do “comboio” e marcar o nosso ritmo … Ao km 13 chegamos junto do “corredor marcador” das 3h30m e como apanágio de quem está a realizar uma prova oficial pela primeira vez, num ápice, deixámo-lo para trás!!!! O que se revelaria, mais tarde, uma péssima decisão … Mantivemos o nosso ritmo, por sinal completamente desapropriado, ao longo dos kms até que aos 30 acabou o MEL!!!!!



De repente e sem qualquer motivo aparente, começámos a ouvir o borburinho do aproximar vindo de trás da malta que vinha junto do “corredor marcador” das 3h30m (de realçar que, este já tinha sido substituído e que agora era uma senhora!!!!) e aí começaram os problemas com “A ida desenfreada ao POTE DE MEL …”

Ainda tentámos ir com eles, mas o esforço despendido até ali tinha sido completamente desproporcional ao que deveríamos ter realizado e não havia nada a fazer …. Com muita teimosia e vontade conseguimos terminar porque SOMOS RIBATEJANOS e antes VERGAR / TORCER do que partir … Uma aprendizagem para a VIDA na corrida pois estou certo que poderíamos e deveríamos ter feito melhor tempo … Estávamos preparados para isso mas hoje os PorMAIORES que vamos aprendendo no terreno demonstraram-nos que “A ida desenfreada ao POTE DE MEL …” numa prova tão longa paga-se caro e quando mais nos custa, ou seja, nos últimos kms …



Foi sofrido, mas a sensação do dever cumprido leva-nos a continuar com a certeza de que vamos continuar a correr com os nossos amigos MADRUGAS porque só assim faz sentido e JUNTOS FAREMOS COISAS IMPOSSÍVEIS … Obrigado pelo APOIO, COMPANHEIRISMO e PREOCUPAÇÃO … Bora lá ROLAR TUANDO … Continuação de um BOM FIM DE SEMANA



P.S. Nós lá OUTRA VEZ em 2022 …



Texto: Vasco Carvalho

Foto de Vasco Carvalho com Nelson Lopes e Luís Rosa