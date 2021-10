Coelhinho Dudu de volta para Segundo Volume

As aventuras do Coelhinho Dudu, da autoria de Sandra Fé Fernandes, estão de volta para um segundo volume. A apresentação do livro decorreu na tarde de sábado, 23 de outubro, na casa da cultura da freguesia da Raposa.

O livro é uma continuação do primeiro volume e conta as Aventuras do Coelhinho Dudu, um coelhinho que nasceu sem uma pata, assim como Eduardo, filho da autora, que “também nasceu com esta condição rara”.

No discurso de apresentação, a autora referiu que o livro “carrega uma mensagem de respeito para com o outro” e deseja que os leitores, ao lerem este livro, “aprendam a aceitar as diferenças”, pois as “diferenças são naturais e normais.”

Entre o público esteve a jovem Ana Maria Oliveira, que no âmbito de um projeto de final de curso, abraçou o desafio de construir uma prótese para ajudar a colmatar a condição de Eduardo.

A apresentação do livro contou com a presença do Presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, da vereadora Maria Emília Moreira e da presidente de junta, Cristina Casimiro. No decorrer do evento foi dedicado um espaço para as crianças conviverem e brincarem.

O primeiro Volume do Coelhinho Dudu venceu o prémio revelação na última edição da gala O Almeirinense.