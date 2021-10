No dia mundial da Terceira Idade, fez-se uma homenagem à rádio

Para comemorar o dia mundial da terceira idade, o cine Teatro de Almeirim recebeu a iniciativa“ dias da Rádio”, um espetáculo de música e teatro que celebra o universo radiofónico.

Com muita comédia à mistura, o espetáculo recordou temas românticos e populares de artistas que marcaram a sociedade portuguesa no século XX, como as irmãs Meireles, Francisco José, e Cármen Miranda.

O espetáculo contou também com anúncios publicitários do século passado, e ainda houve espaço para a realização de uma pequena radionovela, intitulada “ Eu dou-te o arroz”.

O encenador e escritor da peça, Miguel Ruivo Duarte, disse que a inspiração para o espetáculo veio diretamente da Vereadora da Cultura, Ana Casebre, que queria apresentar, em todas as freguesias do concelho, um espetáculo de música e teatro. “Na altura ela chamou-me à atenção de que havia um envelhecimento geral da população, e achei interessante ir buscar a magia que a rádio tinha no século passado e fazer uma peça para a terceira idade”, contou o encenador.

Miguel Duarte também quis, com este espetáculo, fazer uma homenagem à população mais velha: “Temos aqui duas ou três mensagens de incentivo a essa população. Tentamos demonstrar que eles são uns vencedores por terem chegado até aqui”, refere. Considera também que este tipo de iniciativa é importante para os mais velhos “recordarem os tempos e as memórias onde foram felizes”.

Questionado sobre o futuro da rádio, o encenador é otimista, e diz que “está viva e recomenda-se”. Garante também que, nem o vídeo, nem a televisão, vão matar este meio de comunicação.

A peça foi produzida pela Liliana Pereira e os bilhetes foram gratuitos.