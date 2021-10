Sábado há “Fashion Solidário”

A MovAlmeirim organizar mais uma edição do desfile de moda “Fashion Solidário”, no dia 30 de Outubro, pelas 21h, no Centro Cultural de Fazendas de Almeirim.

A Associação Comercial e Empresarial do Concelho de Almeirim sublinha que Fashion Solidário tem como objectivo a angariação de fundos para causas sociais, sendo que na edição deste ano os lucros reverterão a favor do CRIAL – Centro de Reabilitação e Integração de Almeirim. O evento vai reunir peças de roupa de diversas lojas do concelho de Almeirim.

A iniciativa contará ainda com as actuações musicais do FazCoros, Madalena Gil e Sofia Ferreira.