Pedro Bento procura feito inédito para conseguir 10 mil refeições

Após ter realizado o Bakonbike 2019, um percurso de bicicleta entre Almeirim e Kathmandu, no Nepal, com fins solidários, Pedro Bento vai à procura de mais um feito inédito.



Este ano vai voltar ao Nepal para mais uma aventura humanitária, o Bakonbike 2021. Desta vez o objetivo é fornecer 10.000 refeições à comunidade que nasceu com o Campo Esperança.

“Para conseguir este objetivo, cujo custo é de 3.000 euros, vou efetuar o percurso de bicicleta entre Kathmandu e o Campo Base do Evereste, prevendo que seja o primeiro ciclista a concluir esta proeza. Durante 14 dias de duração da viagem, vou tentar subir até aos 5.364 metros, levando o nome do nosso País até ao local do ponto mais alto do mundo, o Everest”, explica Pedro Bento a O ALMEIRINENSE.