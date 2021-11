RUTIS participa no Dia Nacional das Universidades Seniores

Hoje, dia 29 de Novembro é de acordo com o Despacho 132/2021 da Secretária de Estado da Ação Social, o Dia Nacional das Universidades Seniores que a RUTIS vai comemorar com uma conferencia internacional online gratuita sobre as “Emoções e a educação ao longo da vida”.

Atualmente existem 275 Universidades Seniores (US) em Portugal, com 62.000 alunos e 7.500 professores seniores em 84% dos concelhos, sendo o país com mais US por idosos no mundo. Apesar de ainda estarmos em período de constrangimentos vários, causados pelo COVID 19, seis novas universidades seniores (4 no norte e 2 nas ilhas) iniciaram as suas atividades em Setembro/Outubro, numa prova de resiliência e esperança num futuro “normal”. De momento a maioria das US está a funcionar em modo hibrido (online e presencial) com 70% dos alunos e apenas 2 US encerraram definitivamente.

Num estudo recente (Novembro de 2021) feito por duas alunas de doutoramento a 321 alunos das Universidades Seniores, foi possível concluir que a taxa de depressão, entre estes, durante o período de confinamento passou de 7,6% (dados de 2019) para 17,7% (2021). Dos inquiridos 88% responderam que sentiram bastante ou muito a falta das US, e que está ausência lhe diminuiu a qualidade de vida. Os resultados finais do estudo serão apresentados em Janeiro de 2022.