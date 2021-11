Covid-19: Concelho contínua a ter mais casos

Nas últimas 24 horas registaram-se mais oito novos casos de Covid-19 no Concelho de Almeirim.



Nesta altura, em Almeirim já foram detetados 1887 casos com 87 ativos neste momento e 40 em vigilância ativa. A taxa de incidência nos últimos 14 dias é de 498 por 100 mil habitantes.



Estão confirmadas 18.417 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 12 do que no último boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 1.142.707, mais 2897 nas últimas 24 horas.

Mais de 146 mil doses de vacinas contra a Covid-19 e aproximadamente 55.100 vacinas contra a gripe foram administradas nos últimos dois dias, segundo dados contabilizados até às 18h00 deste domingo, informou a Direção-da Saúde (DGS).