Andebol: 20 km vence em casa

As seniores femininas da Associação 20km de Almeirim receberam e venceram por 29-21 a equipa de Cacém. O jogo contou para a 4.ª jornada do Campeonato Nacional da segunda divisão, Zona 5.



De salientar o cumprimento das novas regras por parte do clube que exigiu Certificado Covid a todos aqueles que estiveram no jogo.



A próxima jornada é dia 11 frente à AREPA no Porto Alto.