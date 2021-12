Dirigente do Fazendense presta socorro a atleta adversário com lesão muito grave

Gonçalo Grilo, inscrito como delegado no último jogo do Fazendense, prestou auxilio a um jogador adversário que se lesionou com muita gravidade.



O ALMEIRINENSE sabe que o delegado que é também bombeiro, prestou auxilio ao jogador do Mindense que acabara de facturar um pé. Gonçalo Grilo foi mesmo com o atleta na ambulância para o Hospital.



O jogo coloco frente a frente, o Fazendense e o Mindense para a Taça de Juniores. O Fazendense ganhou por 3-1.

O Mindense já agradeceu a ajuda do dirigente do Fazenense: “O Mindense agradece e mostra a sua gratidão à Associação Desportiva Fazendense, em particular ao Delegado ao Jogo Gonçalo Grilo, na partida de hoje a contar para a Taça do Ribatejo, no escalão de Juniores, pela rápida prontidão e prestação nos cuidados necessários ao nosso atleta Nuno Gavazzi, que sofreu uma grave lesão no decorrer do jogo.”