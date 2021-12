CRIAL: Concerto de Natal no dia 12

Estamos a chegar ao Natal!

… ainda na continuação de um ano difícil… muito difícil… trágico até!

Infelizmente regressámos a uma situação que já não esperávamos, mas que com toda a certeza, vamos uma vez mais superar e vencer.



E vamos vencer levando a mensagem do Natal… Paz… Nascimento… Renascimento…

Na aproximação desta quadra festiva muitas têm sido as manifestações de carinho, solidariedade e ofertas que nos têm chegado dos mais variados quadrantes.

Não queremos enumerar ou destacar, embora o fosse de inteira justiça e merecimento, porque achamos que todas contêm um significado e um sentimento particular e especial.

Queremos, contudo, deixar-vos a certeza de que tudo será para benefício dos “NOSSOS MENINOS” e para dar mais e melhores condições aos colaboradores que, no dia a dia, estão mais próximos deles e que merecem aqui, publicamente, o reconhecimento da Direção.



No entanto, há pessoas que, mesmo não estando fisicamente próximas, seguem e acompanham este Centro. É o caso do Mestre Custódio Castelo e da Fadista Ana Paula Martins que oferecem ao CRIAL um Concerto de Natal Solidário no próximo dia 12 de dezembro, no Cineteatro pelas 17 h.



Este gesto solidário e altruísta merece, da parte dos amigos do CRIAL e dos amantes dos espetáculos de qualidade, a presença no Cineteatro.



A todos queremos desejar um Natal em Paz, em Família, com MUITA SAÚDE e FESTAS MUITO FELIZES.



Direção do Crial