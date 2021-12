Pedro Ribeiro eleito para mais um cargo

Pedro Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Almeirim, foi eleito Vice- Presidente da Associação Nacional de Autarcas do Partido Socialista na lista liderada por Isilda Gomes

A eleição realizou-se este sábado, em Lisboa no congresso da ANA PS – Associação Nacional de Autarcas do Partido Socialista. A ANA PS representa milhares de autarcas eleitos nas listas do PS por todo o País.



“Vão ser quatro anos de trabalho, mas com certeza um trabalho que nos vai motivar a todos os que fomos eleitos”, disse Pedro Ribeiro.