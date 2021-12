Quinta da Atela lança vinhos monocasta e a primeira aguardente certificada dos Vinhos do Tejo

Decorreu nesta terça-feira, 14 de dezembro, na Quinta da Atela, em Alpiarça a apresentação dos três novos vinhos de casta monovarietal da marca Casa da Atela – Arinto, Chardonnay e Pinot Noir e da aguardente vínica velhíssima XO da casta Fernão Pires, de 2002 – Capela da Atela, uma aguardente com história, a primeira aguardente com Denominação da Região Tejo.

Com a assinatura do conhecido enólogo António Ventura, que assinala os 40 anos de atividade e o seu regresso à Quinta da Atela, os novos produtos vinícolas destacam-se pela novidade de sabor aliada à história e às características das vinhas Atela.

A anfitriã, Anabela Tereso, administradora da Quinta da Atela e o enólogo fizeram uma visita guiada à adega e à recuperada Capela da Atela que deu o nome à aguardente. Seguiu-se a prova de vinhos e o almoço no novo salão de eventos.

Entre as várias individualidades que marcaram presença, salientamos a presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, Sónia Sanfona, presidente da Junta de Freguesia, Jorge Costa, representantes da Região de Turismo e o presidente da Comissão Vitivinícola da Região do Tejo , Luís de Castro que no seu discurso salientou a importância dos novos produtos para o prestígio dos Vinhos do Tejo e da Quinta da Atela como dinamizadora do turismo local.